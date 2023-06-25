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Hail to the Podcast: 2024 recruiting board and 2025 QB targets

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

M&BR's Josh Henschke and Trevor McCue talk Michigan Football recruiting after a busy June. Where does Michigan sit with top targets Gatlin Bair and Aaron Scott, is Michigan the leader for multiple top 2025 QBs, who is on the board at EDGE, and what do we make of Michigan Basketball NBA news this weekend?

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