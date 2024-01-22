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Hail to the Podcast: Harbaugh rumors and Michigan's plans

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Maize & Blue Review gives the latest on Jim Harbaugh to the NFL rumors and what Michigan has planned. Is it Chargers or bust for Harbaugh? What to make of the latest moves by the Chargers and Falcons. What are Michigan's plans for if Harbaugh leaves or if he returns?

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