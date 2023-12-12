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Hail to the Podcast: Michigan Transfer Portal Talk

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Josh Henschke, Trevor McCue, and Brock Heilig of Maize and Blue Review go through the intel and rumors for Michigan in the transfer portal. We also touch on the Juwan Howard situation.

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