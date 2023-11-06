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Hail to the Podcast: Michigan vs Everybody

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

M&BR discusses the latest breaking news and intel surrounding the Michigan sign stealing investigation including coordinated efforts by multiple Michigan programs to steal signs, and the NCAA finding no connection between Stalions actions and Jim Harbaugh.

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