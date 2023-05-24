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HTTP: The latest on Michigan Basketball's transfer portal pursuits

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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In this clip of Hail to the Podcast, M&BR's Trevor McCue and Josh Henschke discuss Michigan Basketball's transfer portal pursuits.

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