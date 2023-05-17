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HTTP: What's next for Michigan's QB recruiting?

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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In this clip of Hail to the Podcast, M&BR's Josh Henschke and Trevor McCue discuss what's next for Michigan's quarterback recruiting.

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