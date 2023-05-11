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{{ timeAgo('2023-05-11 09:00:00 -0500') }} football Edit

HTTP: Who is next to commit to Michigan in the 2024 class?

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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In the above clip from the latest episode of Hail to the Podcast, M&BR's Josh Henschke and Trevor McCue discuss who could be next to commit to Michigan's 2024 recruiting class.

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