One of Michigan's top targets at wide receiver in the 2024 class has announced his commitment date. I'Marion Stewart has announced on his social media he will make his decision public on June 16.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHdpbGwgYmUgYW5ub3VuY2luZyBteSBjb21taXRtZW50IHRoaXMg RnJpZGF5LCBKdW5lIDE2dGggaW4gTEEgYXQgT1Q3IDxicj5hdCAxMiBwbSBQ U1QvIDJwbSBDU1QvM3BtIEVTVDxicj5MaW5rIHRvIGZvbGxvdzxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU2lucXVlVHVybmVyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBTaW5xdWVUdXJuZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQnJvbmNvU29jaWV0eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQnJvbmNvU29jaWV0eTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9LQUhTX0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLQUhT X0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jp dmFsc19DbGludD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzX0NsaW50 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsbGVuVHJpZXU/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFsbGVuVHJpZXU8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU1dpbHRmb25nMjQ3P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBTV2lsdGZvbmcyNDc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ2hhZFNpbW1vbnNfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBDaGFkU2ltbW9uc188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vSW1fTWlrZUI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEltX01pa2VCPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzE5QmVsbGFteT9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AMTlCZWxsYW15PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoS2Vsc2V5UG9wZT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hLZWxzZXlQb3BlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2p1bmlvcmFkYW1zMTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QGp1bmlvcmFkYW1zMTM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vY29hY2hfanQ4Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hf anQ4MzwvYT7igKYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2Q3ZmV1OFJvREgi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9kN2ZldThSb0RIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEni gJlNYXJpb25fU3Rld2FydCAoQElNYXJpb25fU3Rld2FydCkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JTWFyaW9uX1N0ZXdhcnQvc3RhdHVzLzE2 NjkwNDcxNDk1NTA1MjY0NzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAx NCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK