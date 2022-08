John U. Bacon comments on Wilmer Hale report on Michigan Hockey

The Michigan hockey program has been in a state of limbo as head coach Mel Pearson has been working without a contract while the University awaited the findings from the investigative report it sponsored through the law firm Wilmer Hale. Reports have circulated in recent days that members of the media were in possession of the report. This morning, John U. Bacon confirmed he had received the report and posted his findings and initial conclusions in a long Twitter thread.

The Wilmer Hale report into Mel Pearson's hockey program was focused on three primary issues;

Covid-protocol processes and failures

Gender based discrimination

Retaliation towards player from Pearson Bacon suggests his intial findings regarding Covid protocols will not remain a major issue considering Michigan ultimately admitted the team had an outbreak and withdrew from the 2021 tournament.

Bacon says the report is clear regarding the behavior of former operations director Rick Bancroft, who left his position this spring,

This is the first time the conduct of Mel Pearson is called into question.

One of the major allegations regarding Pearson is that when issues within the program were brought to his attention, not by a single player, but by the entire senior leadership of the team, not only was he not responsive but the players feared retataliton.

A new development from Bacon is what occurred during the investigation itself. While Wilmer Hale was in possession of multiple communications, they state in their report that Mel Pearson lied about these conversations until he was presented with the evidence that they possessed. This is where Bacon's makes his first suggestion that Michigan should move on from Mel Pearson.

Bacon summarizes the findings of the Wilmer Hale report towards the end of the thread.

Bacon continues in the thread, praising those who came forward knowing the risk they were taking. He praises the University for once again handling the issues seriously and commissioning the report. When it comes to what the resolution should be, Bacon is clear with his opinion.

