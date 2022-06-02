 Maize&BlueReview - LOOK: 2022 freshmen arrive in Ann Arbor
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LOOK: 2022 freshmen arrive in Ann Arbor

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Staff Writer
@trevormccue

Michigan had 13 freshman from the 2022 class enroll early. The remaining 10 are now enrolled at the University of Michigan, and a few of them were on campus and posting pictures and videos to social media yesterday.

See the full list and posts below;

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