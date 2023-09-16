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LOOK: Cornelius Johnson with incredible tip drill TD
Trevor McCue
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Maize&BlueReview
Senior Editor
Michigan Football has had an eventful night against Bowling Green. A huge moment came with a trick play call, a flea flicker and then deep shot from JJ McCarthy to Cornelius Johnson. Things got interesting.
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The play and the touchdown gave the crowd something to cheer about with the new lights.
It was Johnson’s first touchdown since his two TD performance against Ohio State.
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