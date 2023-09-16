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LOOK: Cornelius Johnson with incredible tip drill TD

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Michigan Football has had an eventful night against Bowling Green. A huge moment came with a trick play call, a flea flicker and then deep shot from JJ McCarthy to Cornelius Johnson. Things got interesting.

The play and the touchdown gave the crowd something to cheer about with the new lights.

It was Johnson’s first touchdown since his two TD performance against Ohio State.

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