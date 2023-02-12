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LOOK: Frank Clark could set postseason record

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Staff Writer
@trevormccue

Former Michigan defensive end Frank Clark has been to the NFL playoffs in 7 of his 8 career seasons playing for the Seattle Seahawks and Kansas City Chiefs. Tonight's Super Bowl will be Clark's 17th career playoff game and he is on the cusp of settling an NFL playoff record.

Clark has 2.5 sacks already in these playoffs. If he were to get 3 in the Super Bowl it would give him 5.5 for the playoffs, his highest since the 5 sacks he had the Chiefs 2019 championship season.

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