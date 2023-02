Former Michigan defensive end Frank Clark has been to the NFL playoffs in 7 of his 8 career seasons playing for the Seattle Seahawks and Kansas City Chiefs. Tonight's Super Bowl will be Clark's 17th career playoff game and he is on the cusp of settling an NFL playoff record.

