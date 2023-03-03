PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-03-03 11:53:00 -0600') }}
football
Edit
LOOK: Mazi Smith impresses with combine leading bench press
Trevor McCue
•
Maize&BlueReview
Staff Writer
Mazi Smith was unable to flash his freak athletic skills during drills competetion yesterday due to a hamstring injury, but he did compete in the bench press today and needless to say he was impressive.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbGwgZGF5ISDwn5KqIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vbWF6aXNtaXRoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBtYXppc21pdGg8
L2E+IHB1dCB1cCAz77iP4oOjNO+4j+KDoyByZXBzIG9uIHRoZSBiZW5jaCwg
dGhlIG1vc3QgYW1vbmcgYWxsIGRlZmVuc2l2ZSBsaW5lbWVuITxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ORkxDb21iaW5lP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkZMQ29tYmluZTwvYT4g
TWFyY2ggMy01IG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmZs
bmV0d29yaz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbmZsbmV0d29yazwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3dQNG9UU3U3SVgiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS93UDRvVFN1N0lYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIEZvb3Ri
YWxsIChAVU1pY2hGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9VTWljaEZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNjMxNjg0MzU5MjU3MjQzNjQ4
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Smith plans to be a full go for drills at Michigan's Pro Day.
---
Discuss this article with our community on our premium message boards
Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer
Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @lucasreimink, @JaredHalus
Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify
Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube
Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pY2hpZ2FuLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9sb29rLW1hemktc21pdGgtaW1wcmVzc2VzLXdpdGgtY29tYmlu
ZS1sZWFkaW5nLWJlbmNoLXByZXNzIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsK
ICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0Iiks
IGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIp
WzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJn
cmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBs
YXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9j
eC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUo
cywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcg
c3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTIm
YzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm1pY2hpZ2FuLnJpdmFscy5j
b20lMkZuZXdzJTJGbG9vay1tYXppLXNtaXRoLWltcHJlc3Nlcy13aXRoLWNv
bWJpbmUtbGVhZGluZy1iZW5jaC1wcmVzcyZjNT0yMDIyNzMzMTE0JmN2PTIu
MCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29t
U2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==