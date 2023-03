Mazi Smith was unable to flash his freak athletic skills during drills competetion yesterday due to a hamstring injury, but he did compete in the bench press today and needless to say he was impressive.

