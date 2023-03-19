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football
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LOOK: Michigan football announces Brandyn Hillman signs LOI
Trevor McCue
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Maize&BlueReview
Staff Writer
Three star athlete Brandyn Hillman announced his commitment to Michigan earlier today. The former Notre Dame commit has already signed his LOI and is officially part of the Wolverine’s 2023 class.
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Maize and Blue Review has confirmed Hillman will be a summer enrollee.
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