Three star athlete Brandyn Hillman announced his commitment to Michigan earlier today. The former Notre Dame commit has already signed his LOI and is officially part of the Wolverine’s 2023 class.

