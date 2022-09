Earlier this offseason, Michigan quarterback JJ McCarthy signed an NIL deal with Randy Wise Automotive to become the company's 'Official QB.'

Now, the automotive company has secured another Wolverine to be part of its team. On Wednesday night, Randy Wise announced that it struck a deal with wide receiver Darrius Clemons to be the company's 'Official WR.'

Clemons will begin his freshman season with the Wolverines on Saturday. The 6-foot-4, 210-pound former four-star has had an impressive camp, and should see the field early and often for the Wolverines in 2022.