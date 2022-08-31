Earlier this offseason, Michigan quarterback JJ McCarthy signed an NIL deal with Randy Wise Automotive to become the company's 'Official QB.'
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Now, the automotive company has secured another Wolverine to be part of its team. On Wednesday night, Randy Wise announced that it struck a deal with wide receiver Darrius Clemons to be the company's 'Official WR.'
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Clemons will begin his freshman season with the Wolverines on Saturday. The 6-foot-4, 210-pound former four-star has had an impressive camp, and should see the field early and often for the Wolverines in 2022.
The freshman hauled in a 35-yard touchdown in the spring game back in April and many will hope he can show flashes for the Wolverines this season.
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