Michigan Football hosted a long list of top recruits for official visits this weekend.
Many of them have taken to their social media to show photos from their time in Ann Arbor.
5-star WR Ryan Wingo
#1 DT Justin Scott
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Michigan commit 4-star S Jacob Oden, #10 CB Boo Carter, #1 player in Ohio CB Bryce West
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4-star EDGE Dominic Nichols, Justin Scott, DT Deyvid Palepale
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4-star EDGE Elias Rudolph
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