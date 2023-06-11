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LOOK: Sights from a loaded official visitor weekend

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Senior Editor
@trevormccue

Michigan Football hosted a long list of top recruits for official visits this weekend.

Many of them have taken to their social media to show photos from their time in Ann Arbor.

5-star WR Ryan Wingo

#1 DT Justin Scott

Michigan commit 4-star S Jacob Oden, #10 CB Boo Carter, #1 player in Ohio CB Bryce West

4-star EDGE Dominic Nichols, Justin Scott, DT Deyvid Palepale

4-star EDGE Elias Rudolph

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