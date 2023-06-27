Michigan Football started trending on social media today after Bruce Feldman spoke about the program adding a 'Beat Georgia' drill to its practices this offseason.
Michigan has eyes set on the big dogs with 'Beat Georgia' practice period - Maize&BlueReview (rivals.com)
Michigan famously spoke about a renewed focus on beating Ohio State ahead of the 2021 season, and this is in a similar vein.
Needless to say, there was a wide range of reactions on Twitter, with some folks taking shots at Michigan and others saying they loved the idea.
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