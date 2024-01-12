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MBR Sports Update 1/12

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

M&BR's Dennis Fithian gives the latest on what's happening with Michigan athletics as of Jan. 12, 2024.

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