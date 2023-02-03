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football
Edit
Michigan Football announces Spring Game date
Trevor McCue
•
Maize&BlueReview
Staff Writer
Michgian football has announced via Twitter the date of the 2023 spring game.
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The Annual Maize vs Blue Spring Game will take place at Michigan Stadium on Saturday April 1.
Michigan has held a game style format in recent seasons and the continuation of the Maize vs Blue name would suggest that will continue. No additional details were released at the time of the date announcement. Maize and Blue Review will keep you updated.
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