News More News
{{ timeAgo('2023-02-03 09:38:02 -0600') }} football Edit

Michigan Football announces Spring Game date

Trevor McCue • Maize&BlueReview
Staff Writer
@trevormccue

Michgian football has announced via Twitter the date of the 2023 spring game.

The Annual Maize vs Blue Spring Game will take place at Michigan Stadium on Saturday April 1.

Michigan has held a game style format in recent seasons and the continuation of the Maize vs Blue name would suggest that will continue. No additional details were released at the time of the date announcement. Maize and Blue Review will keep you updated.

---

Discuss this article with our community on our premium message boards

Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer

Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @DavisMoseley, @lucasreimink, @JaredHalus

Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify

Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube

Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}