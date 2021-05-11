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Michigan Football Audio: Balas Talks Clinkscale Hire on The Huge Show
Chris Balas
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TheWolverine
Senior Editor
Chris Balas joins Bill Simonson to talk DB coach Steve Clinkscale's hiring from Kentucky ...
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