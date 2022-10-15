News More News
{{ timeAgo('2022-10-15 16:07:38 -0500') }} football Edit

Michigan Football Postgame Live: Wolverines win big over Penn State

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

M&BR's Dennis Fithian and Jim Scarcelli recap Michigan's 41-17 victory over Penn State.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}