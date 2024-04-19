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Michigan offer 'means a lot' to 2026 WR Dyzier Carter
Seth Berry
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Maize&BlueReview
Recruiting Reporter
Class of 2026 four-star wide receiver Dyzier Carter's recruitment has really started to gain some steam over the past month or so while picking up offers from several high major schools.
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