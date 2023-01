On Monday afternoon, Michigan President Santa Ono announced on Twitter that Jim Harbaugh will return to Michigan and coach the Wolverines in 2023.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGp1c3QgZ290IG9mZiB0aGUgcGhvbmUgd2l0aCBDb2FjaCBIYXJi YXVnaCBhbmQgSmltIHNoYXJlZCB3aXRoIG1lIHRoZSBncmVhdCBuZXdzIHRo YXQgaGUgaXMgZ29pbmcgdG8gcmVtYWluIGFzIHRoZSBIZWFkIENvYWNoIG9m IHRoZSBNaWNoaWdhbiBXb2x2ZXJpbmVzLiBUaGF0IGlzIGZhbnRhc3RpYyBu ZXdzIHRoYXQgSSBoYXZlIGNvbW11bmljYXRlZCB0byBvdXIgQXRobGV0aWMg RGlyZWN0b3IgV2FyZGUgTWFudWVsLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv LzNMSnpzdjR6TjkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zTEp6c3Y0ek45PC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IFNhbnRhIE9ubyAoQFNhbnRhSk9ubykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TYW50YUpPbm8vc3RhdHVzLzE2MTUxMDQzMDUw MjI4Njk1MjY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxNiwgMjAy MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Ono has played a large role in the contract negotiations between Athletic Director Warde Manuel and Harbaugh, and he was a vital contributor in bringing the 59-year-old back to Ann Arbor.

The official Michigan Football account confirmed the news all well with a statement from Harbaugh.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYXBweSBNaXNzaW9uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0VRMVBr c0dZQlgiPmh0dHBzOi8vdC5jby9FUTFQa3NHWUJYPC9hPiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vS05OdVlBU0pXeiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0tOTnVZ QVNKV3o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gRm9vdGJhbGwgKEBVTWlj aEZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNo Rm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE2MTUxMDQ1NDcwODg5MTIzODU/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK