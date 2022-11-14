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football
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Michigan Recruiting: Wolverines make the cut for 2024 DE Elijah Rushing
Josh Henschke
•
Maize&BlueReview
Publisher
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Michigan has made the cut for another talented prospect in the 2024 recruiting class.
According to his Twitter account, 2024 four-star DE Elijah Rushing has included the Wolverines in his Top 12.
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The Rivals100 lineman is ranked No. 64 in the 2024 class and the No. 4 player at his position.
Stay tuned for more Michigan Football coverage.
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