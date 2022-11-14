News More News
{{ timeAgo('2022-11-14 18:40:57 -0600') }} football Edit

Michigan Recruiting: Wolverines make the cut for 2024 DE Elijah Rushing

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

Michigan has made the cut for another talented prospect in the 2024 recruiting class.

According to his Twitter account, 2024 four-star DE Elijah Rushing has included the Wolverines in his Top 12.

The Rivals100 lineman is ranked No. 64 in the 2024 class and the No. 4 player at his position.

Stay tuned for more Michigan Football coverage.

---

Discuss this article with our community on our premium message boards

Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer

Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @BrandonJustice_, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @DavisMoseley, @lucasreimink

Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify

Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube

Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}