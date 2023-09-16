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Michigan releases availability report prior to matchup with Bowling Green

Brock Heilig • Maize&BlueReview
Staff Writer
@brockheilig

Two hours prior to its primetime matchup against Bowling Green, Michigan released its weekly availability report. The running back room and defensive back room appear to be the two position groups most plagued with injuries in week 3.

Below is the full report:

Questionable

Will Johnson

Makari Paige

Jack Tuttle

Tavierre Dunlap

German Green

Peyton O'Leary

Out

Darrius Clemons

Amorion Walker

Rod Moore

Zeke Berry

Ja'Den McBurrows

C.J. Stokes

Benjamin Hall

Cameron Brandt

Rod Moore will miss his third consecutive game, while Will Johnson and Makari Paige are looking to get back into the swing of things after seeing intermittent action throughout the first two weeks.

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