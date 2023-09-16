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Michigan releases availability report prior to matchup with Bowling Green
Brock Heilig
•
Maize&BlueReview
Staff Writer
Two hours prior to its primetime matchup against Bowling Green, Michigan released its weekly availability report. The running back room and defensive back room appear to be the two position groups most plagued with injuries in week 3.
Below is the full report:
Questionable
Will Johnson
Makari Paige
Jack Tuttle
Tavierre Dunlap
German Green
Peyton O'Leary
Out
Darrius Clemons
Amorion Walker
Rod Moore
Zeke Berry
Ja'Den McBurrows
C.J. Stokes
Benjamin Hall
Cameron Brandt
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Rod Moore will miss his third consecutive game, while Will Johnson and Makari Paige are looking to get back into the swing of things after seeing intermittent action throughout the first two weeks.
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