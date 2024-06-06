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Michigan visit 'one of the best to date' for 2026 OL Breck Kolojay
Seth Berry
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Maize&BlueReview
Recruiting Reporter
Class of 2026 four-star offensive lineman Breck Kolojay (IMG Academy) holds 25 offers from several big named schools and has already been on several unofficial visits, including trips to Oklahoma, ...
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