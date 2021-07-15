 Michigan Wolverines Football & Basketball: Thursday Chat
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Michigan Wolverines Football & Basketball: Thursday Chat

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Answering your Michigan football and basketball questions, along with recruiting, in our bi-weekly chat.

MICHIGAN FOOTBALL AND BASKETBALL CHAT

Michigan football coach Jim Harbaugh and basketball coach Juwan Howard are aiming for big 2021 seasons
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