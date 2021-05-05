 Michigan Wolverines Football Podcast: Balas & Skene on O-Line, NFL Draft
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Michigan Wolverines Football Podcast: Balas & Skene on O-Line, NFL Draft

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Former U-M All-Big Ten offensive lineman Doug Skene joins Chris Balas to talk offensive line, NFL Draft & more.

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Michigan Wolverines football offensive lineman Andrew Stueber is the anchor on the right side for U-M
Michigan Wolverines football offensive lineman Andrew Stueber is the anchor on the right side for U-M (AP Images)
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