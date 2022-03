Michigan Wrestling Finishes Second at NCAA Championships

Nick Suriano led the Wolverines to a second-place finish at the NCAA Championships on Saturday at Little Caesars Arena in Detroit. The second-place finish is tied for the best in program history, and is the team's best finish since 2005.

Suriano defeated Patrick Glory of Princeton, 5-3, to secure his second individual NCAA title, this time in the 125-pound division. Suriano also claimed a 133-pound division title back in 2019.

Myles Amine came up just short in his quest for an NCAA title, falling to Penn State's Aaron Brooks, 5-3. Despite the loss, Amine, a graduate student, place top five in his weight class all five years at Michigan, a tremendous accomplishment.

Michigan finished the season with six All-Americans. The Wolverines have now had an All-American in 25 of the last 27 NCAA tournaments. Michigan's six All-Americans tied a program record, set by the 1965 Wolverine squad.

In addition to Suriano's and Amine's first and second place finishes, four other Wolverines placed in the top five of their respective weight classes.

Will Lewan finished in fifth place in the 157-pound division. Cameron Amine, Myles' cousin, finished in fourth place of the 166-pound division. Logan Massa finished in fifth place of the 174-pound division. Finally, Mason Parris finished in fifth place of the heavyweight division.