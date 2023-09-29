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Nelson's Nuggets Ep.51: Wolverines to watch vs Nebraska

Nelson Hubbell • Maize&BlueReview
Staff Writer
@Nellybbll

Welcome to our daily one minute segment where I, Nelson Hubbell, talk about the hottest topic of the day in Michigan Football.

In today's episode I cover my three Wolverines to keep your eyes on during the game against Nebraska, as the run game on both sides of the ball is ever so important.

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