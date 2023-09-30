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Nelson's Nuggets: Ep.52: Michigan @ Nebraska PREDICTIONS

Nelson Hubbell • Maize&BlueReview
Staff Writer
@Nellybbll

Welcome to our daily one minute segment where I, Nelson Hubbell, talk about the hottest topic of the day in Michigan Football.

In today's episode I discuss my overall thoughts and predictions for the Michigan football game against Nebraska in Lincoln, NE.

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