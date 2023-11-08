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Nelson's Nuggets Ep.68: 3 PSU Players to Watch vs Michigan

Nelson Hubbell • Maize&BlueReview
Staff Writer
@Nellybbll

Welcome to our daily 1 minute segment where I, Nelson Hubbell, talk about the hottest topic of the day in Michigan Football.

In todays episode I discuss my top three Nittany Lions to watch versus Michigan on Saturday as Penn State will need help from their passing attack and pass rush to take down the Wolverines.

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