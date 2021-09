Newssstand: Video From Michigan Basketball's First Practice

Tweets Of The Day

Michigan basketball held its first practice of the 2021-22 season Wednesday, and the team Twitter account posted a video with some highlights.

Michigan football defensive end Aidan Hutchinson joined PFF's Tailgate podcast, and stated that the Wolverines are dreaming big this season.

Here are some highlights from former Michigan Wolverines in the NFL, through three weeks.

Michigan hockey begins its season with an exhibition game against Bowling Green at Yost Ice Arena Saturday (Oct. 2).

Quote Of The Day

"He’s working his butt off, both mentally and physically. He’s doing a great job." — Michigan defensive line coach Shaun Nua on defensive end Aidan Hutchinson

