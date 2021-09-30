Newssstand: Video From Michigan Basketball's First Practice

Tweets Of The Day
Michigan basketball held its first practice of the 2021-22 season Wednesday, and the team Twitter account posted a video with some highlights.
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Michigan football defensive end Aidan Hutchinson joined PFF's Tailgate podcast, and stated that the Wolverines are dreaming big this season.
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Here are some highlights from former Michigan Wolverines in the NFL, through three weeks.
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Michigan hockey begins its season with an exhibition game against Bowling Green at Yost Ice Arena Saturday (Oct. 2).
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Quote Of The Day
"He’s working his butt off, both mentally and physically. He’s doing a great job."
— Michigan defensive line coach Shaun Nua on defensive end Aidan Hutchinson
Headlines Of The Day
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