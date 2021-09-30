 TheWolverine - Newssstand: Video From Michigan Basketball's First Practice
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Newssstand: Video From Michigan Basketball's First Practice

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan basketball held its first practice of the 2021-22 season Wednesday, and the team Twitter account posted a video with some highlights.

Michigan football defensive end Aidan Hutchinson joined PFF's Tailgate podcast, and stated that the Wolverines are dreaming big this season.

Here are some highlights from former Michigan Wolverines in the NFL, through three weeks.

Michigan hockey begins its season with an exhibition game against Bowling Green at Yost Ice Arena Saturday (Oct. 2).

Quote Of The Day

"He’s working his butt off, both mentally and physically. He’s doing a great job."
— Michigan defensive line coach Shaun Nua on defensive end Aidan Hutchinson
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: 'Hungry For Greatness': Hutchinson's Effort Sets Tone For Michigan Defense

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Why Michigan Assistant Ron Bellamy Is A Great Coach, Recruiter

• Clayton Sayfie, The Wolverine: FOX Analyst Joel Klatt: Michigan Must Open Up Pass Game To Beat Wisconsin

• EJ Holland, The Wolverine: On-Campus Recruiting Director Christina DeRuyter Proving To Be Great Hire

• Chris Balas, The Wolverine: Wolverine TV Podcast: Chris Balas & Doug Skene Preview Michigan-Wisconsin

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