Newsstand: Franz Wagner Off To Strong Start To NBA Rookie Season

Former Michigan Wolverines forward and the Orlando Magic's No. 8 overall pick Franz Wagner has been as advertised through the first few games of his rookie season. Wagner had 10 points, seven rebounds, two assists and two steals in a 110-104 victory over the New York Knicks on Sunday.
Wagner has started all three games for the Magic, averaging 12.6 points per game and five rebounds per contest.
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It's officially rivalry week between the Wolverines and Michigan State Spartans. Both teams meet on Saturday in the highest-ranked showdown between the schools since the 1964 season. The discourse will be unlike anything we have ever seen.
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Here are some other odds and ends from Sunday on Twitter.
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The truth is these teams are similar in skill and temperament — and chemistry, too. Watch their respective sidelines and joy is easy to spot. That’ll happen when a team rises through soft expectations and doubters. That’ll happen when self-belief keeps leading to wins."
— Shawn Windsor of the Detroit Free Press on the Michigan/MSU showdown
Headlines Of The Day
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