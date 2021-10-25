 TheWolverine - Newsstand: Franz Wagner Off To Strong Start To NBA Rookie Season
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Newsstand: Franz Wagner Off To Strong Start To NBA Rookie Season

Anthony Broome • TheWolverine
Staff Writer
@anthonytbroome

Former Michigan Wolverines forward and the Orlando Magic's No. 8 overall pick Franz Wagner has been as advertised through the first few games of his rookie season. Wagner had 10 points, seven rebounds, two assists and two steals in a 110-104 victory over the New York Knicks on Sunday.

Wagner has started all three games for the Magic, averaging 12.6 points per game and five rebounds per contest.

Tweets Of The Day

It's officially rivalry week between the Wolverines and Michigan State Spartans. Both teams meet on Saturday in the highest-ranked showdown between the schools since the 1964 season. The discourse will be unlike anything we have ever seen.

Here are some other odds and ends from Sunday on Twitter.

Quote Of The Day

The truth is these teams are similar in skill and temperament — and chemistry, too. Watch their respective sidelines and joy is easy to spot. That’ll happen when a team rises through soft expectations and doubters. That’ll happen when self-belief keeps leading to wins."
— Shawn Windsor of the Detroit Free Press on the Michigan/MSU showdown

Headlines Of The Day

EJ Holland: Game Thoughts On Michigan Commits Colston Loveland, Mason Graham

Clayton Sayfie: Snap Counts, PFF Grades, Takeaways From Michigan's Win Over Northwestern

Michigan Football Postgame Podcast: Balas & Skene On Win Over Northwestern

Anthony Broome: Like It Or Not, Michigan's Offense Is On The Field

Michigan Wolverines Football Post-Game Podcast: Van Bergen And Borton

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