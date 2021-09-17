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Newsstand: Reaction To DT Mason Graham's Michigan Commitment

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan football landed the commitment of 2022 defensive tackle Mason Graham, who flipped his pledge from Boise State Thursday.

Offensive line coach and co-offensive coordinator Sherrone Moore was pumped up for his teammates on the defensive side of the ball.

Director of On-Campus Recruiting and Operations Christina DeRuyter was also fired up to hear the news.

Here's a fan's reaction:

Michigan football chronicled the story of redshirt junior wide receiver Daylen Baldwin, who transferred in from Jackson State this past offseason.

Bleacher Report decided to re-draft the 2018 NBA Draft, and placed former Michigan standout and current Miami Heat sharpshooter Duncan Robinson at No. 12. Current Michigan center Hunter Dickinson believes Robinson is still being overlooked.

The Wolverines' football program is tied for having the fifth-most former players on NFL rosters.

Michigan hockey is grinding in the gym ahead of the 2021-22 season.

Quote Of The Day

“He gets from zero to 10 really, really fast. That’s what I think makes him so dangerous. When there is a crease, is a hole, he gets through it really fast and gets on the safety quick. I think it surprises the safeties.”
— Michigan running backs coach Mike Hart on running back Blake Corum
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Headlines Of The Day

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