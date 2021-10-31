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Newsstand: Reactions Continue After Michigan's Loss To Spartans

Anthony Broome • TheWolverine
Staff Writer
@anthonytbroome

The Michigan Wolverines tasted defeated for the first time this season with a 37-33 loss at Michigan State on Saturday. Reactions on social media continued to pour in following the loss in what was arguably college football's game of the day.

Quote Of The Day

“That’s not the way we wanted it to go. Now, we’re going to have to strengthen the resolve.”
— Jim Harbaugh following the loss at Michigan State

Headlines Of The Day

Anthony Broome: Instant Reactions To Loss To MSU w/ Ryan Van Bergen

Clayton Sayfie: Best And Worst From Michigan's Loss To Michigan State

Chris Balas: Report Card: Grading Michigan Football In A 37-33 Loss At MSU

John Borton: Wolverine Watch: The Horror Show Unfolds

Clayton Sayfie: Offense Notes: Michigan Football Stalls In Red Zone, Fails To Finish Drives



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