Newsstand: Reactions Continue After Michigan's Loss To Spartans

The Michigan Wolverines tasted defeated for the first time this season with a 37-33 loss at Michigan State on Saturday. Reactions on social media continued to pour in following the loss in what was arguably college football's game of the day.
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Quote Of The Day
“That’s not the way we wanted it to go. Now, we’re going to have to strengthen the resolve.”
— Jim Harbaugh following the loss at Michigan State
Headlines Of The Day
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