Newsstand: Social Media Reaction To Michigan's Big Win Over Wisconsin

Tweets Of The Day
Michigan Wolverines football got it done on the road, destroying Wisconsin by a final score of 38-17. Here is some social media reaction from the Maize and Blue's win in Madison:
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Quote Of The Day
"They had that kind of vibe about them when they first stepped into the locker room and got here early this morning, and the vibe was they weren’t going to be denied. They weren’t going to flinch. Punches were thrown, and that’s the way it played out."
— Jim Harbaugh on his team
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