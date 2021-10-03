 Michigan Wolverines Football: Social Media Reaction To Michigan's Big Win Over Wisconsin
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Newsstand: Social Media Reaction To Michigan's Big Win Over Wisconsin

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan Wolverines football got it done on the road, destroying Wisconsin by a final score of 38-17. Here is some social media reaction from the Maize and Blue's win in Madison:

Quote Of The Day

"They had that kind of vibe about them when they first stepped into the locker room and got here early this morning, and the vibe was they weren’t going to be denied. They weren’t going to flinch. Punches were thrown, and that’s the way it played out."
— Jim Harbaugh on his team
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Best And Worst From Michigan's Massive Win Over Wisconsin

• Chris Balas, The Wolverine: Report Card: Grading Michigan Football In A 38-17 Win At Wisconsin

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football 38, Wisconsin 17: Notes, Quotes & Observations

• John Borton, The Wolverine: Wolverine Watch: Getting The Jump on Wisconsin

• Austin Meek, The Athletic: Five takeaways from Michigan’s statement win at Wisconsin: ‘We were going to steal their juice’

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