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Postgame Live: Illinois trounces Michigan 97-68
Dennis Fithian
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Maize&BlueReview
Director of Multimedia
Digital/pods weekdays. Going on live after every Michigan football and basketball game.
M&BR's Dennis Fithian breaks down Michigan's embarrassing 97-68 loss to Illinois.
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