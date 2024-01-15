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Postgame Live: Michigan snaps losing streak, beats Ohio State

Josh Henschke • Maize&BlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

M&BR's Dennis Fithian breaks down Michigan basketball's 73-65 win over Ohio State.

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