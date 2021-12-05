 TheMaizeAndBlueReview - Postgame Live with Dennis Fithian: Michigan crowned Big Ten champs
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Postgame Live with Dennis Fithian: Michigan crowned Big Ten champs

Josh Henschke • TheMaizeAndBlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

TMBR's Dennis Fithian recaps Michigan's Big Ten Championship game win over Iowa.

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