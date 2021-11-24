 TheMaizeAndBlueReview - Postgame Live with Dennis Fithian: Michigan defeats Tarleton State
News More News
{{ timeAgo('2021-11-24 22:45:50 -0600') }} basketball Edit

Postgame Live with Dennis Fithian: Michigan defeats Tarleton State

Josh Henschke • TheMaizeAndBlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

TMBR's Dennis Fithian recaps Michigan's win over Tarleton State.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}