 TheMaizeAndBlueReview - Postgame Live with Dennis Fithian: Michigan gets over the hump against OSU
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Postgame Live with Dennis Fithian: Michigan gets over the hump against OSU

Josh Henschke • TheMaizeAndBlueReview
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@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

TMBR's Dennis Fithian breaks down Michigan's 42-27 win over Ohio State.

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