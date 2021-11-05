 TheMaizeAndBlueReview - Postgame Live with Dennis Fithian: Wayne State victory recap with CJ Baird
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Postgame Live with Dennis Fithian: Wayne State victory recap with CJ Baird

Josh Henschke • TheMaizeAndBlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.

TMBR's Dennis Fithian and CJ Beard recap Michigan's exhibition victory over Wayne State.

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