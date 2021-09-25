 Michigan Wolverines Football: Pregame Observations From The Michigan Football Press Box
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Pregame Observations From The Michigan Football Press Box

Chris Balas and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

TheWolverine.com staff is locked and loaded in the Michigan Stadium press box, providing live updates and observations from warmups.

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Michigan Wolverines football is looking to improve to 4-0 on the season.
Michigan Wolverines football is looking to improve to 4-0 on the season. (Clayton Sayfie / TheWolverine.com)
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