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ProBlue Update: David Ojabo returns to practice after Achilles injury

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Former Michigan defensive end David Ojabo received some great news this week in regard to his health status, as he returns to the practice field for the first time since suffering an Achilles injury during his Pro Day in Ann Arbor.

According to the Baltimore Ravens Twitter account, it posted a video of Ojabo practicing with the franchise on Wednesday.

Ojabo's path to the Ravens has been well-documented, a surefire first-round selection in the NFL Draft until his injury during a Pro Day workout saw him fall to the second round of the 2022 NFL Draft.

He had a prolific season with the Wolverines before making the jump to the pro level, where he finished with 11 sacks and 35 tackles during the 2021 season.

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