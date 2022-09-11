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Recruit Photo Gallery: Top targets pack the Big House for Hawaii game

Zach Libby • Maize&BlueReview
Recruiting Editor
@RivalsLibby

Recruits, both football and basketball, take in Michigan's second home game of the season against Hawaii at the Big House on Saturday.

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2023 Georgia Rivals250 DT Kayden McDonald was the lone official visitor Saturday. It was the senior's second time on campus since June.
2023 Georgia Rivals250 DT Kayden McDonald was the lone official visitor Saturday. It was the senior's second time on campus since June.
2024 Charlotte (N.C) Providence Day three-star WR Channing Goodwin is the son of former Michigan offensive lineman Jonathan Goodwin and teammate of Jadyn Davis. Goodwin's first live game ever in Ann Arbor was Saturday but has visited three times this summer.
2024 Charlotte (N.C) Providence Day three-star WR Channing Goodwin is the son of former Michigan offensive lineman Jonathan Goodwin and teammate of Jadyn Davis. Goodwin's first live game ever in Ann Arbor was Saturday but has visited three times this summer.
2024 five-star QB Jadyn Davis has also visited Michigan three times this summer like Goodwin. The top target at his position for the Wolverines got a front row seat to watch his friend J.J. McCarthy in his first career start.
2024 five-star QB Jadyn Davis has also visited Michigan three times this summer like Goodwin. The top target at his position for the Wolverines got a front row seat to watch his friend J.J. McCarthy in his first career start.
2024 Rivals250 OLB and Michigan commit Mason Curtis became the first commit of the class. He pledged after an unofficial visit back in June.
2024 Rivals250 OLB and Michigan commit Mason Curtis became the first commit of the class. He pledged after an unofficial visit back in June.
2024 DL Manuel Beigel is the second Michigan commit. He transferred to a school in Connecticut last offseason from his home country of Germany.
2024 DL Manuel Beigel is the second Michigan commit. He transferred to a school in Connecticut last offseason from his home country of Germany.
2023 Michigan kicker commit Adam Samaha was back Saturday. He was the first to join the class last November.
2023 Michigan kicker commit Adam Samaha was back Saturday. He was the first to join the class last November.
2023 Michigan OL commit Amir Herring plans to be at all eight home games this season.
2023 Michigan OL commit Amir Herring plans to be at all eight home games this season.
2023 Michigan APB commit Cole Cabana is having a Mr. Football recipient caliber season for Dexter (Mich.) High.
2023 Michigan APB commit Cole Cabana is having a Mr. Football recipient caliber season for Dexter (Mich.) High.
2023 Michigan WR commit Semaj Morgan continues to help recruit top athletes to the Wolverines. He's known for his influencing demeanor on the trail.
2023 Michigan WR commit Semaj Morgan continues to help recruit top athletes to the Wolverines. He's known for his influencing demeanor on the trail.
At 7-foot-2, 2024 five-star center John Bol is taking his official visit to Michigan this weekend.
At 7-foot-2, 2024 five-star center John Bol is taking his official visit to Michigan this weekend.
2024 Rivals250 LB Brian Robinson comes from the same hometown (Youngstown, Ohio) as Steve Clinkscale. He's visited Michigan multiple times this year, including for July's BBQ.
2024 Rivals250 LB Brian Robinson comes from the same hometown (Youngstown, Ohio) as Steve Clinkscale. He's visited Michigan multiple times this year, including for July's BBQ.
2024 in-state Rivals100 TE Brady Prieskorn silently visited Michigan on Saturday. His relationship with Grant Newsome grows by the day.
2024 in-state Rivals100 TE Brady Prieskorn silently visited Michigan on Saturday. His relationship with Grant Newsome grows by the day.
2025 Detroit Cass Tech ATH Alex Graham picked up his first offer from Michigan back in the winter. He's very close with Steve Clinkscale and is the younger cousin of Dante Moore.
2025 Detroit Cass Tech ATH Alex Graham picked up his first offer from Michigan back in the winter. He's very close with Steve Clinkscale and is the younger cousin of Dante Moore.
2024 three-star CB Jamir Benjamin out of West Bloomfield took in his first Michigan game Saturday. He's collected over 20 offers this offseason alone.
2024 three-star CB Jamir Benjamin out of West Bloomfield took in his first Michigan game Saturday. He's collected over 20 offers this offseason alone.
2024 West Bloomfield (Mich.) High three-star CB Bryce Rowe is primed to blow up on the trail these next several months. His current offer sheet includes Pitt and EKU.
2024 West Bloomfield (Mich.) High three-star CB Bryce Rowe is primed to blow up on the trail these next several months. His current offer sheet includes Pitt and EKU.
2025 in-state CG Trey McKenney is the top sophomore basketball recruit out of Michigan. He's ranked No. 32 overall in the country by Rivals.com.
2025 in-state CG Trey McKenney is the top sophomore basketball recruit out of Michigan. He's ranked No. 32 overall in the country by Rivals.com.

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