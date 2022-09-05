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Rise to the Victors Ep. 2: Colorado State recap, Hawaii look ahead

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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In this episode of Rise to the Victors, the Maize & Blue Review crew recaps Michigan's win over Colorado State and looks to the week ahead against Hawaii.

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