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Rise to the Victors: Michigan vs. Iowa recap

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
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Maize & Blue Review is back with another episode of Rise to the Victors! In this episode, the M&BR crew recap Michigan's big road win over Iowa.

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