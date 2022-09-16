News More News
{{ timeAgo('2022-09-16 14:37:06 -0500') }} football Edit

Sharpening the Edge: Week 3 best bets

Josh Henschke • Maize&BlueReview
Publisher
@JoshHenschke
Publisher of The Maize and Blue Review on the Rivals/Yahoo! network.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Brandon Justice, Lucas Riemink and Dennis Fithian pick Michigan, Michigan State and Lions. The guys then make three additional picks, plus a prop, a parlay, and lock of the week.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}